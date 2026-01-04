¡A madrugar! Así estará el tránsito a partir de este lunes 5 de enero

Muchos guatemaltecos regresan a su rutina a partir de este lunes, lo que complicará el tránsito en la ciudad.
Durante estos primeros 15 días de enero se tendrá un incremento en el tránsito, debido a que muchos guatemaltecos retomarán su rutina diaria y al regreso a clases.
Padres de familia estarán realizando las compras escolares en distintas librerías de la ciudad, lo cual complicara el paso y el estacionamiento.
Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, ese aumento de vehículos ya se ve reflejado en las zonas 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12 y 21, por lo que agentes de tránsito ya están apoyando en esos sectores.
Durante la segunda semana de enero aumentará significativamente la cantidad de autos en las calles debido al inicio de clases en el sector privado.
Para esta temporada de compras, Montejo sugiere tomar las siguientes medidas:
- Utilizar servicio de taxi por la falta de parqueos.
- Monitorear antes de salir de casa.
- Realizar compras vía telefónica o por aplicación, para recibir el producto a domicilio.