Salah y el Liverpool lideran los premios de PFA de Inglaterra

19 de agosto de 2025, 17:29
El delantero egipcio fue la gran figura del Liverpool en la temporada pasada, donde lograron ganar la Premier League. (Foto: LFC)

El atacante egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, y la delantera española del Arsenal, Mariona Caldentey, fueron galardonados este martes como jugador y jugadora del año por la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) de Inglaterra.

Salah, autor de 29 goles y 18 asistencias en la pasada temporada, fue clave para que los Reds se proclamasen campeones de Inglaterra por vigésima ocasión, igualando el récord del Manchester United.

Salah, que ya recibió este premio individual tras las temporadas 2017/2018 y 2021/2022, se convierte así en el primer futbolista en haberlo ganado tres veces.

 

 

En los últimos meses, el atacante de 33 años también ha recibido el galardón a mejor jugador del año por parte de la prensa especializada y de la propia Premier League.

El premio femenino fue para la española Mariona Caldentey, jugadora del Arsenal y que ganó con las Gunners la pasada Liga de Campeones de Europa.

La atacante, de 29 años, anotó 19 goles entre todas las competiciones, incluyendo ocho en la Champions durante su primera temporada en Inglaterra.

