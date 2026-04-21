Llegó días antes: así fue como el atacante planeó el tiroteo en Teotihuacán

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Todo fue planeado con dos días de anticipación.

El hombre que mató a una mujer canadiense e hirió a 13 turistas la víspera en las pirámides de Teotihuacán, en México, planeó el ataque con días de anticipación, indicaron el martes las autoridades.

La balacera ocurrió cuando faltan pocas semanas para el Mundial de fútbol que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá. Mientras avanzan las investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió un control más estricto en las zonas turísticas.

El ataque, perpetrado el lunes al mediodía por un mexicano que luego se suicidó, "no fue espontáneo", afirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, en conferencia de prensa junto a Sheinbaum.

El hombre "visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica", a menos de una hora en automóvil de Ciudad de México, y se "hospedó en hoteles aledaños" para planear la agresión, indicó Cervantes.

El lunes, mató a tiros a una canadiense y luego se quitó vida en una de las pirámides, después de que efectivos militares se le acercaran y comenzaran a enfrentarlo.

El tirador de #Teotihuacán sometió a los turistas en la Pirámide de la Luna, luego ejecutó a una mujer y le disparó a 3 víctimas más pic.twitter.com/yCHrlYKSuS — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) April 20, 2026

La víctima tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 y 35, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.

Entre los heridos, que fueron trasladados a distintos hospitales figuran un niño de seis años y una mujer de Colombia, una canadiense, un brasileño y dos estadounidenses.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, manifestó "preocupación y tristeza" por el tiroteo.

"Estamos listos para apoyar en lo que se requiera mientras las autoridades mexicanas continúan con la investigación. Nuestras oraciones están con las personas afectadas y sus familias", escribió en X.

Con información de AFP