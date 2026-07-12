Así capturaron a conductor señalado de provocar mortal accidente en zona 15 (video)

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El conductor que habría provocado que un bus terminara empotrado en una banqueta, lo que ocasionó que un hombre a bordo de la unidad saliera expulsado y falleciera, fue detenido cuando intentaba huir.

El vehículo que habría causado el accidente que dejó a un hombre fallecido en el Trébol de Vista Hermosa, ubicado en la zona 15, la mañana del domingo 12 de julio, logró escapar.

Sin embargo, gracias a otros conductores que observaron el hecho se logró su captura.

Varios hombres le impidió continuar su escape cuando circulaba sobre el bulevar Los Próceres y 8 avenida de la zona 10, un hombre lo obligó a bajar del vehículo mientras que otros testigos ayudaban a retenerlo.

La Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente y capturó al responsable que causó el accidente.

Así fue:

Reportan que otros conductores interceptaron al automovilista que impactó un autobús, el cual terminó arrollando a un peatón en el Trébol de Vista Hermosa.



Iba por Bulevar Los Próceres. pic.twitter.com/t3sm5pDbNR — Vichoguate (@vichoguate) July 12, 2026

Un pasajero salió expulsado

La víctima ya fue identificada por las autoridades como Magdaleno Cruz Aguilar, de 62 años, quien murió al salir expulsado del bus.

Un video grabado por el conductor de otro vehículo muestra el momento en que un automóvil circula a excesiva velocidad y zigzagueando entre los carriles, hasta impactar contra el autobús.

GRABADO:



Automóvil impacta un autobús, que descontrolado arrolla a un peatón en cercanías del Trébol de Vista Hermosa.



(1 de 2) pic.twitter.com/XhUNGuNRBS — Vichoguate (@vichoguate) July 12, 2026

Tras el choque, el piloto del bus perdió el control y se desvió hacia la banqueta y el fuerte movimiento causó que Magdaleno, quien viajaba como pasajero, saliera expulsado del vehículo, cayera sobre la banqueta y posteriormente, el bus le pasara encima.