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Así capturaron a conductor señalado de provocar mortal accidente en zona 15 (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
12 de julio de 2026, 11:54
El accidente cobró la vida de un hombre de 60 años.&nbsp;&nbsp;(Foto: redes sociales)

El accidente cobró la vida de un hombre de 60 años.  (Foto: redes sociales)

El conductor que habría provocado que un bus terminara empotrado en una banqueta, lo que ocasionó que un hombre a bordo de la unidad saliera expulsado y falleciera, fue detenido cuando intentaba huir.

EN CONTEXTO:  VIDEO: así ocurrió el accidente que dejó un hombre fallecido en zona 15

El vehículo que habría causado el accidente que dejó a un hombre fallecido en el Trébol de Vista Hermosa, ubicado en la zona 15, la mañana del domingo 12 de julio, logró escapar.

Sin embargo, gracias a otros conductores que observaron el hecho se logró su captura. 

Varios hombres le impidió continuar su escape cuando circulaba sobre el bulevar Los Próceres y 8 avenida de la zona 10, un hombre lo obligó a bajar del vehículo mientras que otros testigos ayudaban a retenerlo.

La Policía Nacional Civil (PNC) se hizo presente y capturó al responsable que causó el accidente.

Así fue:

Un pasajero salió expulsado

La víctima ya fue identificada por las autoridades como Magdaleno Cruz Aguilar, de 62 años, quien murió al salir expulsado del bus.

Un video grabado por el conductor de otro vehículo muestra el momento en que un automóvil circula a excesiva velocidad y zigzagueando entre los carriles, hasta impactar contra el autobús.

Tras el choque, el piloto del bus perdió el control y se desvió hacia la banqueta y el fuerte movimiento causó que Magdaleno, quien viajaba como pasajero, saliera expulsado del vehículo, cayera sobre la banqueta y posteriormente, el bus le pasara encima.

(Foto vía: Bomberos Voluntarios)
(Foto vía: Bomberos Voluntarios)

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