Así fue el impacto del satélite DART a un meteorito para desviarlo (video)

Con emoción los científicos y entusiastas del mundo vieron cómo el satélite DART se encargó de desviar un meteorito con el fin de evitar un evento que pueda afectar a la Tierra.

Mientras se esperaba este histórico momento, los especialistas contestaron preguntas acerca de la misión, relacionadas con cálculos, el material de la estructura y cuán efectivo sería el impacto.

La oficina de defensa de la NASA confirmó que esta prueba es muy importante pues determinará la seguridad del planeta. Mientras los nervios dominaban a los especialistas al esperar el impacto.



El satélite del proyecto DART chocó con Dimorphos a las 5:15 de la tarde, mientras en la sala de control de la NASA se escuchó los gritos y aplausos de los científicos involucrados en el evento histórico.

"La historia inició entre científicos del mundo, trabajando en conjunto, para un futuro... los telescopios van a medir el cambio de curso en las próximas semanas", dijo la científica planetaria Nancy Chabot, una de las encargadas del proyecto.

"Ha sido un éxito la primera parte de esta misión... nos enseñará cómo proteger a nuestro planeta de un posible acercamiento de un meteorito", dijo el administrados de la NASA Bill Nelson.

¡CONFIRMADO IMPACTO!



▫️ La misión #DART da en la diana



▫️ La nave se venga de parte de los dinosaurios e impacta contra el asteroide #Dimorphos. ☄️ https://t.co/ZuEoDNTP1p pic.twitter.com/s5p9soCJSq — Nivel de Vuelo ✈︎ (@NivelDVuelo) September 26, 2022

DART: sigue en directo a la nave de la NASA que se estrellará contra un asteroide



La misión DART de la NASA a pocas horas de chocar contra el asteroide Didymos.



Comienza la cuenta atrás para el primer ensayo de defensa planetaria — we_space (@we_space_) September 26, 2022