¡Abrígate bien! El amanecer de este lunes será muy frío

El viento soplará fuerte desde las primeras horas del día.
OTRAS NOTICIAS: ¡A madrugar! Así estará el tránsito a partir de este lunes 5 de enero
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé para este lunes 5 de enero un amanecer frío.
La mañana será más cálida, pero habrá viento fuerte en el Altiplano Central, Valles de Oriente y Occidente.
Por la tarde se espera nubosidad dispersa en las regiones del Norte y Caribe, con nublados locales, sin descartar lluvias.
La noche será fría con heladas hacia el occidente del país.
Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) alerta por las bajas temperaturas que están afectando al territorio nacional.
Recomienda abrigarse bien, sobre todo cuidar a los menores y adultos mayores, pues son más propensos a enfermedades respiratorias.