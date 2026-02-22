Versión Impresa
Así fue el operativo en el que cayó abatido "El Mencho" (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de febrero de 2026, 12:26
Imagenes muestran el operativo que logro la muerte de uno de los capos más buscados. (Foto: captura de video)

Alias "El Mecho" fue abatido tras un enfrentamiento con el Ejército.

EN CONTEXTO:  Abaten a "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación

Este domingo 22 de febrero, fuerzas especiales de seguridad mexicana, tuvieron un enfrentamiento armado que dejó como saldo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información preliminar, el enfrentamiento se originó en Tapalpa, ubicado en el estado de Jalisco, México.

Su muerte ha generado múltiples disturbios y caos para la población de Jalisco.

Se espera la pronunciación de las autoridades.

