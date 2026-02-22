Así fue el operativo en el que cayó abatido "El Mencho" (video)

Alias "El Mecho" fue abatido tras un enfrentamiento con el Ejército.
EN CONTEXTO: Abaten a "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación
Este domingo 22 de febrero, fuerzas especiales de seguridad mexicana, tuvieron un enfrentamiento armado que dejó como saldo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con información preliminar, el enfrentamiento se originó en Tapalpa, ubicado en el estado de Jalisco, México.
Su muerte ha generado múltiples disturbios y caos para la población de Jalisco.
Se espera la pronunciación de las autoridades.