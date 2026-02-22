Abaten a “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación

Fue abatido en medio de un enfrentamiento con las autoridades mexicanas y del Ejército.
Este domingo 22 de febrero, se generó un enfrentamiento armado el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.
En donde dio como resultado la muerte de líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".
"El Mencho" esta vinculado a delitos por tráfico de drogas, secuestros, asesinatos, extorsión y lavado de dinero y era uno de los mas buscados por agencia federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA).