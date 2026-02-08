Así fue el traslado de "El Lobo" a su nueva celda

-

Alias "El Lobo" fue recluido en aislamiento dentro de Renovación I.

El privado de libertad Aldo Dupie Ochoa, conocido como "El Lobo", fue trasladado a una nueva celda dentro del Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, en Escuintla, como parte de los movimientos realizados tras los disturbios ocurridos el pasado 17 de enero.

El traslado se realizó en un operativo en el que participaron fuerzas élite del Sistema Penitenciario, agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército de Guatemala, en medio del refuerzo de controles que se mantiene bajo el Estado de Sitio.

Junto a él, también fueron movilizados otros líderes pandilleros hacia un sector de aislamiento, una medida con la que las autoridades buscan limitar cualquier comunicación con el exterior y evitar que continúen coordinando acciones delictivas desde prisión.

En el caso de "El Lobo", el resguardo será individual. Permanecerá solo, sin acceso a privilegios, bajo vigilancia constante y con restricciones más estrictas que el resto de la población reclusa.

Sobre la celda

El espacio al que fue trasladado forma parte de un módulo temporal instalado dentro del mismo complejo. Se trata de un área de unos 550 metros cuadrados, equipada con contenedores adaptados como celdas, los cuales fueron reforzados para cumplir funciones de alta seguridad.

Cada celda cuenta con barrotes en ventanas, pisos acondicionados para uso continuo, rejas de control y refuerzos internos con electromalla, además de otros sistemas que buscan impedir fugas o contacto externo.

Aunque estas unidades tienen capacidad para al menos 15 reclusos, las autoridades determinaron que "El Lobo" cumpla su condena en aislamiento total.

Este módulo funcionará de manera provisional mientras continúan los trabajos de reparación en Renovación I, tras los daños ocasionados durante los disturbios.

El traslado se suma a otras acciones realizadas bajo el Estado de Sitio, periodo en el que también se han efectuado requisas en cárceles y operativos de seguridad a nivel nacional, con decomisos y capturas vinculadas a estructuras criminales.

