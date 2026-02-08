¡Sin electricidad! Así vivirá "El Lobo" en Renovación I

Las nuevas celdas que presentó el Gobierno de Guatemala tienen el objetivo de alojar a los reos de mayor peligrosidad.
De acuerdo con el Sistema Penitenciario (SP), se realizó un operativo de seguridad que permitió la implementación de estas celdas, las cuales poseen una estructura metálica y tienen el objetivo de alojar a privados de libertad de alta peligrosidad.
Las áreas acondicionadas con barrotes de hierro de suelo a techo, no tendrán acceso a electricidad, de acuerdo con el SP, el cual, en conjunto con el Ejército de Guatemala y fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC), trasladó a los reos, entre ellos Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo", máximo jefe del terrorista barrio 18.
Además, las autoridades confirmaron que no tendrán privilegios ni comodidades, como las que anteriormente gozaban, entre ellas, comida a domicilio, aire acondicionado, entre otros.