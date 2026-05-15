Así fue la última conferencia de Consuelo Porras al frente del MP

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La fiscal general Consuelo Porras brindó un último discurso tras ocho años de gestión, en un acto de rendición de cuentas.

Ante un grupo nutrido de fiscales, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, presentó su último informe de gestión, el cual dijo que era el resumen de un año de trabajo, sino de 8 años de transformación del MP.

En su discurso Porras dijo que más que un informe, este sería un acto de rendición de cuentas de transformación histórica con resultados reales y medibles.

Dijo que en medios de presiones y circunstancias adversas la institucionalidad se mantuvo firme, por lo que expresó que en el espacio en el que se encuentre servirá a Guatemala.

Con ello, hizo un llamado a los funcionarios del MP a seguir trabajando con compromiso y les exhortó a desarrollar sus funciones con estricto apego a la Ley.

En la presentación del informe, el secretario general de dicho organismo, Ángel Pineda, resaltó los logros obtenidos en los 8 años de administración de Porras y la "transformación del MP" como le llamó.

Dijo que este MP defendió la institucionalidad, pues no cedió a presiones de ningún tipo y agregó que durante sus funciones como jefe MP, Porras impulso la implementación de sistemas digitales avanzados y mecaniamos modernos de gestión.

Además, aseguró que se dio una etapa de expansión y resultados concretos y medibles.

Público asistente al acto de rendición de cuentas de la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras. (Foto: Jorge Senté/Colaboración)

Puntos resaltados por Porras

Tras ser anunciada para dar su discurso, los asistentes al acto aplaudieron a Porras de pie. Luego de citar el vocativo y dar los agradecimientos correspondintes, la fiscal aseguró que durante su administración, el MP se consolidó como una institución más fuerte y de cercanía con la ciudadanía.

Durante su discurso, agradeció al pueblo de Guatemala por la confianza que permitió desarrollar proyectos. "Fuimos evaluados con el 95 por ciento de satisfacción a nivel nacional", comentó.

En su discurso la Fiscal General y Jefe del MP, Consuelo Porras resaltó el 98% de eficiencia en su gestión. (Vídeo: Jorge Senté/Colaboración) pic.twitter.com/89TzFVw5GH — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 15, 2026

"Hoy y siempre se recordará que trabajamos pensando en el pueblo de Guatemala. "El país necesita tener la verdad", refirió. "Puedo afirmar que esta es una gestión histórica, con resultados medibles y verificables", agregó y afirmó que intentaron demeritar su trabajo.

"En medio de presiones, señalamientos y circunstancias adversas, la institución se mantuvo firme, el trabajo contínuo avanzando y sobre todo con caridad y calidez. Cada decisión fue tomada con apego a la ley", destacó.

"De ahora en adelante, en el espacio en que nos encontremos, seguiremos sirviendo al pueblo de Guatemala", advirtió y llamó a las siguientes autoridades a actuar con absoluta determinación y firmeza.

Entre sus logros, la Fiscal General destacó la implementación de modelos de atención a grupos vulnerables. (Vídeo: Jorge Senté/Colaborador) pic.twitter.com/SWt0vzGMZH — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 15, 2026

Asimismo, llamó a todos los funcionarios del MP a continuar trabajando, "sirviendo al pueblo con Dios como guía en toda actuación".

Además, Porras seguró que el acceso a la justicia se convirtió en una realidad tangible para todos los guatemaltecos y con un enfoque integral.

También se refirió a las plataformas de denuncia y modelos de atención integral que fortalecen los procesos para apoyar a las víctimas.

La fiscal general duró en el cargo dos perídos, tras ser electa por el expresidente Jimmy Morales y confirmada en el cargo para una segunda administración por el exmandatario Alejandro Giammattei.