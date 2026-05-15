Así fue la última conferencia de Consuelo Porras al frente del MP

La fiscal general Consuelo Porras brindó un último discurso tras ocho años de gestión, en un acto de rendición de cuentas.
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Ante un grupo nutrido de fiscales, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, presentó su último informe de gestión, el cual dijo que era el resumen de un año de trabajo, sino de 8 años de transformación del MP.
En su discurso Porras dijo que más que un informe, este sería un acto de rendición de cuentas de transformación histórica con resultados reales y medibles.
Dijo que en medios de presiones y circunstancias adversas la institucionalidad se mantuvo firme, por lo que expresó que en el espacio en el que se encuentre servirá a Guatemala.
Con ello, hizo un llamado a los funcionarios del MP a seguir trabajando con compromiso y les exhortó a desarrollar sus funciones con estricto apego a la Ley.
En la presentación del informe, el secretario general de dicho organismo, Ángel Pineda, resaltó los logros obtenidos en los 8 años de administración de Porras y la "transformación del MP" como le llamó.
Dijo que este MP defendió la institucionalidad, pues no cedió a presiones de ningún tipo y agregó que durante sus funciones como jefe MP, Porras impulso la implementación de sistemas digitales avanzados y mecaniamos modernos de gestión.
Además, aseguró que se dio una etapa de expansión y resultados concretos y medibles.
Puntos resaltados por Porras
Tras ser anunciada para dar su discurso, los asistentes al acto aplaudieron a Porras de pie. Luego de citar el vocativo y dar los agradecimientos correspondintes, la fiscal aseguró que durante su administración, el MP se consolidó como una institución más fuerte y de cercanía con la ciudadanía.
Durante su discurso, agradeció al pueblo de Guatemala por la confianza que permitió desarrollar proyectos. "Fuimos evaluados con el 95 por ciento de satisfacción a nivel nacional", comentó.
"Hoy y siempre se recordará que trabajamos pensando en el pueblo de Guatemala. "El país necesita tener la verdad", refirió. "Puedo afirmar que esta es una gestión histórica, con resultados medibles y verificables", agregó y afirmó que intentaron demeritar su trabajo.
"En medio de presiones, señalamientos y circunstancias adversas, la institución se mantuvo firme, el trabajo contínuo avanzando y sobre todo con caridad y calidez. Cada decisión fue tomada con apego a la ley", destacó.
"De ahora en adelante, en el espacio en que nos encontremos, seguiremos sirviendo al pueblo de Guatemala", advirtió y llamó a las siguientes autoridades a actuar con absoluta determinación y firmeza.
Asimismo, llamó a todos los funcionarios del MP a continuar trabajando, "sirviendo al pueblo con Dios como guía en toda actuación".
Además, Porras seguró que el acceso a la justicia se convirtió en una realidad tangible para todos los guatemaltecos y con un enfoque integral.
También se refirió a las plataformas de denuncia y modelos de atención integral que fortalecen los procesos para apoyar a las víctimas.
La fiscal general duró en el cargo dos perídos, tras ser electa por el expresidente Jimmy Morales y confirmada en el cargo para una segunda administración por el exmandatario Alejandro Giammattei.