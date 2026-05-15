¡Así rinde cuentas! Consuelo Porras publica informe dos días antes de dejar el MP

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Consuelo Porras presentó, a través de su cuenta en redes sociales, el informe de su gestión al frente del MP como fiscal general.

A un día de entregar el cargo, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, público en redes sociales su cuarto informe anual de redición de cuentas de su gestión al frente de la investigación penal en el país.

En su balance de funciones, en este período destaca el fortalecimiento técnico y administrativo que ha permitido elevar los estándares de eficiencia institucional.

Además, destacó, la implementación del botón antinarcótico, el fortalecimiento de las investigaciones contra organizaciones criminales y la implementación de nuevas agencias de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión.

Pueblo de Guatemala, ahí están los resultados del trabajo desarrollado con fortaleza, firmeza y compromiso al frente del @MPguatemala.#LegadoHistóricoMP #ResultadosMP #CuartoInformeMP pic.twitter.com/tx8rR0zA9N — María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) May 15, 2026

En el área técnica, se describió el fortalecimiento a la Dirección de Análisis Criminal (DAC), y la Dirección de Investigación Criminalísticas (DICRI).

En lo administrativo, la funcionaria resaltó la capacitación en procesos formativos del modelo educativo institucional, así como la implementación de plataformas electrónica como la integración de la fase de impugnaciones al ecosistema Astrea que permitió el traslado digital y seguro del expediente penal desde la sentencia absolutoria hacia la Fiscalía de impugnaciones.

A esto agregó el proyecto que permite la presentación electrónica de actos conclusivos hacia el Organismo Judicial, así como la interconexión con la Superintendencia de Bancos.

Además, el informe menciona el proyecto Delito cero que desarrolló una herramienta electrónica que permite consultar información estadística por delito.

Datos

En cuanto a datos estadísticos, el informe recoge información que revela la desarticulación de 20 estructuras en la Fiscalía contra el delito de extorsión, 8 en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, 3 en la Fiscalía contra el lavado de dinero y 10 en la Fiscalía contra Tratra de Personas.

En el tema extradiciones, se mencionó la aprehensión de 15 personas, requeridos entregados por otros países a Guatemala 6 y el requeridos entregados por Guatemala a otros países 18.

En lo relacionado a las investigaciones realizadas, se reportaron 83 mil 208, escenas del crimen cubiertas 11 mil 417.