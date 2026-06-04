Estados Unidos analiza imponer nuevo arancel del 10% a Guatemala

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Estados Unidos señala a Guatemala por falta de controles contra productos elaborados con trabajo forzoso y propone imponer un arancel adicional del 10%.

Guatemala forma parte de 60 economías cuyas políticas y prácticas relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva de prohibiciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso son "irrazonables" y constituyen una carga o restricción para el comercio estadounidense.

Eso es lo que determinó un estudio de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), la cual fue anunciado el pasado 2 de junio.

Dicha conclusión se dio en el marco de una serie de investigaciones llevadas a cabo bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense de 1974.

Según USTR, el incumplimiento de estas medidas permite que productos elaborados con trabajo forzoso compitan en condiciones ventajosas frente a bienes producidos bajo estándares laborales adecuados, afectando a empresas y trabajadores estadounidenses.

Como resultado de las conclusiones, la administración estadounidense propuso imponer aranceles adicionales a los productos procedentes de todas las economías investigadas.

EE. UU. impondría a las economías que han adoptado compromisos para imponer y hacer cumplir estas prohibiciones enfrentarían un gravamen adicional del 10 %. (Foto: Archivo / Soy502)

En el caso de Guatemala, la medida planteada sería un arancel adicional del 10%, debido a que el país ha asumido compromisos con Estados Unidos para fortalecer la prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso en el marco de un Acuerdo sobre Comercio Recíproco.

USTR explicó que las economías que han adoptado compromisos para imponer y hacer cumplir estas prohibiciones enfrentarían un gravamen adicional del 10%, mientras que aquellas que no cuentan con tales compromisos serían objeto de un arancel adicional del 12.5%.

Situación de Guatemala

El informe citado por USTR, concluye que Guatemala no ha impuesto ni aplicado de manera efectiva una prohibición a la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

La entidad estadounidense sostuvo que esta omisión resulta irrazonable y representa una carga o restricción para el comercio de Estados Unidos.

Asimismo, indicó que la falta de controles adecuados contribuye a distorsionar las condiciones de competencia en los mercados internacionales y facilita la circulación de productos vinculados con prácticas laborales coercitivas.

No obstante, el texto reconoce que Guatemala ha adquirido compromisos con Estados Unidos respecto de la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso, aspecto que la ubica dentro del grupo de economías sujetas al arancel adicional del 10% y no al de 12.5%.

La investigación comenzó el 12 de marzo de 2026 y abarcó a 60 economías y de acuerdo con USTR, 54 de ellas —entre las que figura Guatemala— no han logrado imponer ni hacer cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Otras seis economías fueron señaladas específicamente por fallas en la aplicación de sus mecanismos de control.

EE. UU. considera que las omisión en torno al trabajo forzoso resultan irrazonables y representan una carga o restricción para su comercio. (Foto: Archivo / Soy502)

El embajador Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, afirmó que resulta "inaceptable" que socios comerciales relevantes no aborden adecuadamente la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

El razonamiento del diplomático estadounidense se basa en que debido a eso se obliga a los trabajadores estadounidenses a competir en condiciones desiguales.

Según la información de USTR las medidas propuestas aún no son definitivas y se abrió un período de consulta pública durante el cual los interesados podrán presentar solicitudes para participar en audiencias hasta el 22 de junio de 2026 y remitir comentarios escritos hasta el 6 de julio.

Las audiencias sobre las acciones propuestas están programadas para el 7 de julio.

De concretarse la medida, los productos guatemaltecos exportados hacia Estados Unidos quedarían sujetos a un arancel adicional del 10 %.