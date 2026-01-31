Versión Impresa
Esta fue la última publicación de trabajadora municipal hallada sin vida

  • Por Maria Fernanda Gallo
31 de enero de 2026, 12:52
La trabajadora municipal compartía su belleza en redes sociales. (Foto: redes sociales)&nbsp;

La joven fue hallada sin vida por su pareja. Las causas de muerte siguen bajo investigación.

EN CONTEXTO: ¿Estaba amenazada? Pareja de trabajadora municipal hallada sin vida rompe el silencio

Eleonora Macz fue hallada sin vida en el interior de su apartamento, ubicado en la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz.

En esta torre de apartamentos fue localizada muerta. (Foto: redes sociales)
La Municipalidad de Cobán, donde ella trabajaba, lamentó su pérdida, mientras que familiares y amigos también expresaron su tristeza y exigen justicia para esclarecer el caso.

En redes sociales, donde era muy activa, compartía sus gustos e intereses. Su última publicación muestra como lucía y disfrutaba al ritmo de una canción y con su sonrisa carismática.

@elly_stella25 #altaverapazguatemala #trajestipicos #tiktokviral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #videos ♬ sonido original - Edittion

De acuerdo con Mario Guzmán, pareja sentimental de Eleonora, previo a su muerte habría recibido amenazas. Autoridades se encuentran investigando para hallar al responsable.

