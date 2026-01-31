Esta fue la última publicación de trabajadora municipal hallada sin vida

La joven fue hallada sin vida por su pareja. Las causas de muerte siguen bajo investigación.
Eleonora Macz fue hallada sin vida en el interior de su apartamento, ubicado en la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz.
La Municipalidad de Cobán, donde ella trabajaba, lamentó su pérdida, mientras que familiares y amigos también expresaron su tristeza y exigen justicia para esclarecer el caso.
En redes sociales, donde era muy activa, compartía sus gustos e intereses. Su última publicación muestra como lucía y disfrutaba al ritmo de una canción y con su sonrisa carismática.
De acuerdo con Mario Guzmán, pareja sentimental de Eleonora, previo a su muerte habría recibido amenazas. Autoridades se encuentran investigando para hallar al responsable.