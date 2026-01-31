¿Estaba amenazada? Pareja de trabajadora municipal hallada sin vida rompe el silencio

-

La joven fue localizada sin vida dentro de su apartamento.

EN CONTEXTO: Localizan sin vida a empleada municipal dentro de su vivienda

Eleonora Macz, quien laboraba para la Municipalidad de Cobán, era originaria de Aldea Uculá ubicado en este municipio y según familiares, ella residía en un apartamento en la zona 1 de Cobán, donde fue localizada sin vida el pasado 30 de enero.

Familiares y vecinos estaban consternados por el hecho y permanecían fuera del edificio de apartamentos en búsqueda de información, lo que causó la presión y señalamiento hacia Mario Guzmán, quien era pareja de Eleonora.

En medio de las investigaciones y mientras era recuperado su cuerpo, se presentó junto a sus abogados, quienes legalizarían un acuerdo de entregar Q40 mil para cubrir con los gastos fúnebres.

(Foto:redes sociales)

(Foto: redes sociales)

En redes sociales, brindó declaraciones sobre su libertad y estos señalamientos, donde indica que no fue ni está ligado a procesos penales por la muerte de su pareja.

Según Guzmán, dejó de recibir información de su novia que, luego de varias llamadas telefónicas sin respuestas, decidió confirmar con amigos y compañeros de trabajo si se había presentado a la municipalidad, quienes le confirmaron que no llegó.

Por lo que, según su testimonio, se encaminó, en compañía de una amiga de Eleonora, al departamento donde descubrió la escena. Además, confirmó que previo a su fallecimiento, habría recibido amenazas por parte de un hombre.