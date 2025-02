Así fue el último programa de Nicky Moliviatis en "Los 40 GT"

-

Niky Moliviatis se despidió del programa de radio "Anda Ya" este 13 de febrero.

En su último programa, la comunicadora guatemalteca contó dónde surgió su amor por la locución.

Niky contó que aún no puede decir el motivo de su salida, pero que se vienen proyectos nuevos.

Por su parte Chara, su compañero de fórmula, le deseó lo mejor y le dio gracias por este tiempo juntos, motivándola a seguir en sus redes sociales con su positivismo.

"No es por nada malo, es por tomar un rumbo diferente, no me voy a otra radio, estoy cambiando el rumbo de las mañanas, en Auténticas me puedes seguir viendo por ahora", expresó. "Voy a tener un trabajo diferente, me emociona muchísimo", dijo. Ingresa aquí.

Moliviatis dijo que el próximo lunes 17 de febrero hablará de sus nuevos proyectos.

La comunicadora guatemalteca Niky Moliviatis se despide de la radio Los 40 Gt. @soy_502 pic.twitter.com/oTO0sJsRRE — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) February 13, 2025

