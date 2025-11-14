Así funcionará el sistema de protección a defensores de Derechos Humanos

-

Guatemala cumple con requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) expuso los alcances de la nueva Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, aprobada mediante Acuerdo Gubernativo 198-2025.

Durante la conferencia de prensa La Ronda el director ejecutivo de Copadeh, Elvyn Díaz, destacó que el instrumento representa tanto un compromiso político del gobierno como el cumplimiento de obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Guatemala.

Díaz recordó que "este instrumento es parte de la voluntad política de este gobierno de crear un mecanismo que sea viable para la protección de las personas defensoras, pero también implica el cumplimiento de una obligación internacional en materia de derechos humanos".

Elvyn Díaz, directo ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. (Foto: SCSP / Soy502)

Enfatizó que dicha obligación deriva de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Florentín Gudiel, que ordenó al Estado diseñar e implementar una política de garantías de no repetición frente a agresiones contra personas defensoras.

El funcionario explicó que el proceso para elaborar esta política se inició en 2016, impulsado por la incidencia de organizaciones y familiares de Florentín Gudiel, pero quedó estancado en 2018.

Indicó que fue hasta 2024 cuando el gobierno del presidente Bernardo Arévalo retomó el trabajo y "se inició un proceso en coordinación con los peticionarios, con UDEFEGUA, con la familia Gudiel, con el acompañamiento técnico también de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos" para actualizar el borrador existente.

Díaz señaló que esta actualización coincidió con una segunda sentencia de la Corte Interamericana, el caso Pérez Lucas vs. Guatemala, que también reiteró la obligación estatal de aprobar una política pública de protección.

Destacó que el proceso contó con acompañamiento técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y con una amplia socialización territorial que incluyó talleres en diversas regiones del país, la participación de organizaciones internacionales y especialistas en derechos humanos.

El director de Copadeh subrayó que la política fue difundida oficialmente en los portales de Copadeh y del Ministerio de Gobernación, institución rectora del proceso conforme a la Ley del Organismo Ejecutivo.

La política busca proteger a los defensores de los Derechos Humanos. (Foto: SCSP / Soy502)

Informó que su aprobación quedó formalizada con la publicación del Acuerdo Gubernativo 198-2025 en el Diario Oficial, lo que le otorga vigencia inmediata.

El eje central de la política se estructura en un objetivo general: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas defensoras.

Para alcanzarlo, el documento establece tres objetivos estratégicos que, según Díaz, representan el mayor desafío en la etapa de implementación.

El primero es la creación de un sistema de prevención y análisis de riesgo para quienes se encuentren en situaciones de amenaza, el segundo es un sistema de protección y atención que actúe cuando los mecanismos preventivos no sean suficientes y el último, , asegurar el acceso a la justicia y mecanismos ágiles de reparación para las víctimas de agresiones.

Díaz destacó que "el sistema de prevención y análisis de riesgo para aquellas personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo de ser afectadas en sus derechos fundamentales" será clave para anticipar situaciones de violencia.

Añadió que el sistema de protección deberá "generar los mecanismos de acompañamiento y seguimiento para el resguardo de los derechos fundamentales de las personas defensoras".

La política tiene tres ejes para su desarrollo. (Foto: SCSP / Soy502)

Finalmente, subrayó que el acceso a la justicia será indispensable para garantizar reparaciones adecuadas.

El funcionario agradeció el trabajo técnico de los ministerios involucrados y señaló que, con la aprobación formal de la política, inicia una fase más exigente: su implementación.

"Ahora pues empezamos una etapa más desafiante que la implementación y que con el Ministerio de Gobernación y desde la COPADE estamos listos con nuestros equipos para poder cumplir con la tarea y las distintas líneas de acción que contempla la política", afirmó Díaz.