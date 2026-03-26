Así es Génova, la ciudad europea donde jugará Guatemala

Con la ilusión de mostrar su mejor nivel, la Selección de Guatemala ya se instaló en Génova, una ciudad que está en el noroeste de Italia y donde el viernes (1:30 p. m.) tendrá que hacerle frente al partido que tendrá ante Argelia.
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Europa es un territorio poco conocido para la Azul y Blanco, pero este juego de preparación es una oportunidad de lujo para ver el nivel de nuestro futbol ante una selección de primer nivel de África y que, de hecho, está clasificada para disputar la Copa del Mundo 2026.
En el estadio Luigui Ferraris, la Sele tendrá la oportunidad de mostrarse ante jugadores de renombre en grandes equipos de Europa y de Arabia Saudita. Para los argelinos, su máximo referente es la exestrella del Manchester City, Riyad Mahrez.
Génova es una localidad portuaria. Es conocida por la función central que desempeña en el comercio marítimo. En la ciudad antigua, se encuentra la catedral románica de San Lorenzo. Tiene callejones angostos que llegan a plazas monumentales como la Piazza De Ferrari, donde hay una icónica fuente de bronce y se encuentra la sala de ópera Teatro Carlo Felice. Cuenta con una población aproximada de 562 mil 866 habitantes.