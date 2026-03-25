GALERÍA: Domo Gerardo Paiz, la nueva casa del futsal en Guatemala

El futsal de Guatemala tiene casa: después de seis mundiales y un título de Concacaf, la disciplina ya cuenta con su propia instalación deportiva en el país.
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Se trata del nuevo Domo Gerardo Enrique Paiz Bonifasi, ubicado en el Complejo Deportivo de Greefield, administrado en usufructo por la Federación Nacional de Futbol.
El domo será la sede de las selecciones nacionales masculinas y femeninas de futsal en todas sus categorías. Además, en la instalación se disputará la Liga Nacional de Futsal, que iniciará su nueva temporada a mediados de abril.
Cuenta con una duela de parquet en madera con las medidas reglamentarias a nivel internacional, con su marcador electrónico, dos amplios camerinos, un camerino de árbitros y una sala para fisioterapia.
También un graderío para mil 200 aficionados, parqueo para 200 vehículos y dos áreas para el calentamiento de jugadores.
En cuanto al ingreso a la instalación la Federación obtuvo los permisos para habilitar un ingreso directo al complejo, sin que sea necesario entrar a la colonia privada para tranquilidad de los vecinos.