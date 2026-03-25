GALERÍA: Domo Gerardo Paiz, la nueva casa del futsal en Guatemala

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El futsal de Guatemala tiene casa: después de seis mundiales y un título de Concacaf, la disciplina ya cuenta con su propia instalación deportiva en el país.

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Se trata del nuevo Domo Gerardo Enrique Paiz Bonifasi, ubicado en el Complejo Deportivo de Greefield, administrado en usufructo por la Federación Nacional de Futbol.

Hoy celebramos un momento histórico: la inauguración del nuevo Domo Gerardo Paiz de Fútbol Sala.



Después de un largo tiempo sin contar con una instalación propia para esta disciplina, este espacio finalmente se convierte en una realidad.#VamosGuate ⚽️ pic.twitter.com/ABA8mS5o1o — FFG (@fedefut_oficial) March 25, 2026

El domo será la sede de las selecciones nacionales masculinas y femeninas de futsal en todas sus categorías. Además, en la instalación se disputará la Liga Nacional de Futsal, que iniciará su nueva temporada a mediados de abril.

“ Estoy feliz. Puedo decir misión cumplida. Arranqué en el futsal como jugador hace 20 años y hoy le entrego a Guatemala un domo para seguir creciendo y seguir yendo a Mundiales ” Gerardo Paiz, presidente de la FFG

Cuenta con una duela de parquet en madera con las medidas reglamentarias a nivel internacional, con su marcador electrónico, dos amplios camerinos, un camerino de árbitros y una sala para fisioterapia.

También un graderío para mil 200 aficionados, parqueo para 200 vehículos y dos áreas para el calentamiento de jugadores.

En cuanto al ingreso a la instalación la Federación obtuvo los permisos para habilitar un ingreso directo al complejo, sin que sea necesario entrar a la colonia privada para tranquilidad de los vecinos.