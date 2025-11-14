Así quedó el vehículo tras ataque armado en Huehuetenango

El vehículo afectado quedó con más de 30 perforaciones por proyectiles de arma de fuego, confirmando la magnitud del tiroteo en el tránsito.
La tarde de este viernes 14 de noviembre se registró un ataque armado contra los tripulantes de un automóvil frente al monumento El Caminero, en la zona 8 de Huehuetenango.
Luego de este incidente en el que tres individuos fueron los encargados de disparar en repetidas ocasiones contra sus víctimas, se han obtenido imágenes de la escena.
En el lugar ha quedado el vehículo de color rojo con más de 30 perforaciones por proyectiles de arma de fuego.
Según indicaron los testigos que se encontraban a unos metros del ataque, los automovilistas iban peleando en el tránsito.
Debido a que esto, se habría generado la balacera que dejó tres heridos y tres capturados.