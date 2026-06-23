Video: Así intentaban rescatar a menor que fue arrastrado por correntada en zona 18

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A través de redes sociales circula un video en que se observa el momento en que intentaban salvar al menor.

EN CONTEXTO: Menor fallece tras ser arrastrado por una corriente de agua en zona 18

Un niño de 13 años fue arrastrado por una corriente de agua la tarde de este lunes 22 de junio esto en la colonia Santa Elena II, en zona 18 de la ciudad capital.

En un video se observa cuando un motorista y un joven intentaban rescatar al menor cuando era arrastrado por la correntada originada por las fuertes lluvias.

En las imágenes se observa que la víctima era sostenida por estas personas, mientras estiraba sus brazos para que lo pudieran agarrar cuando aparentemente era succionado por una cuneta.

Mira aquí el video:

Lamentablemente, el menor terminó ahogándose dentro de la cuneta y pese a que minutos después los Bomberos Municipales lograron extraerlo, se confirmó que murió por asfixia por sumersión.