Liga Nacional: quedaron definidos cruces y horarios de cuartos de final del Clausura

Los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Nacional ya están definidos y arrancarán este miércoles 29 de abril con dos partidos de ida; los otros dos se disputarán el jueves 30. Las series se resolverán el próximo fin de semana, con los duelos de vuelta entre el sábado y domingo 2 y 3 de mayo.
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Las eliminatorias se abren el miércoles con el cruce entre Cobán Imperial y Mixco (3:00 p. m.) en el estadio Verapaz. El clasificado se definirá el sábado, también a las 3:00 p. m., en el estadio Santo Domingo de Guzmán, casa de los chicharroneros.
Asimismo, el vigente campeón Antigua se medirá el miércoles con Comunicaciones en una de las series más atractivas. La ida será en el estadio Pensativo (7:00 p. m.) y la vuelta se jugará el sábado en el estadio Cementos Progreso (6:00 p. m.), donde los cremas cerrarán ante su afición.
El líder Xelajú abrirá su serie frente a Marquense en una nueva edición del clásico de occidente. El primer duelo se disputará el jueves en el estadio Marquesa de la Ensenada (4:30 p. m.), mientras que la vuelta será el domingo en el estadio Mario Camposeco (7:00 p. m.), con los superchivos como locales.
También el jueves, Municipal visitará a Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos para el partido de ida (7:00 p. m.). La serie se definirá en El Trébol, donde los rojos serán anfitriones el domingo (4:30 p. m.).