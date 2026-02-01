Versión Impresa
¡A seguir abrigándose! Así estará el clima para este primer lunes de febrero

  • Por Reychel Méndez
01 de febrero de 2026, 15:58
El frío en la noche y madrugada persistirá. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El cielo nublado seguirá siendo parte del primer lunes del mes.

Según los pronósticos del clima del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) se mantendrán bajas temperaturas a nivel nacional, cielos nublados y ráfagas de viento. 

Para el amanecer del lunes 02 de febrero se pronostica cielo nublado en el Norte, Franja Transversal del norte, el Caribe, norte de Occidente y norte de Valles de Oriente con algunas lloviznas en el caribe. Asimismo el viento podría llegar hasta los 40 kilómetros por hora en altiplano central y valles de Oriente y Occidente. 

Las bajas temperaturas persisten. (Foto: INSIVUMEH)
Durante la tarde y noche se presentarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Bocacosta. También serán muy perceptibles las bajas temperaturas en el Norte y Centro del país. 

Por la noche y madrugada a nivel nacional se reportan bajas considerables en la temperatura y vientos acelerados que incluso podrían causar desprendimiento de láminas, caídas de árboles y daños en tendidos eléctricos.

