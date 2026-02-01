¡A seguir abrigándose! Así estará el clima para este primer lunes de febrero

El cielo nublado seguirá siendo parte del primer lunes del mes.
Según los pronósticos del clima del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) se mantendrán bajas temperaturas a nivel nacional, cielos nublados y ráfagas de viento.
Para el amanecer del lunes 02 de febrero se pronostica cielo nublado en el Norte, Franja Transversal del norte, el Caribe, norte de Occidente y norte de Valles de Oriente con algunas lloviznas en el caribe. Asimismo el viento podría llegar hasta los 40 kilómetros por hora en altiplano central y valles de Oriente y Occidente.
Durante la tarde y noche se presentarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Bocacosta. También serán muy perceptibles las bajas temperaturas en el Norte y Centro del país.
Por la noche y madrugada a nivel nacional se reportan bajas considerables en la temperatura y vientos acelerados que incluso podrían causar desprendimiento de láminas, caídas de árboles y daños en tendidos eléctricos.