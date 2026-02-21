Policía localiza cocaína valorada en al menos Q 15 millones en Retalhuleu

Autoridades localizaron 111 kilos de cocaína, tras recibir una llamada anónima.
Una llamada anónima al número 1577 de la línea antinarcótica, alertó a las autoridades sobre un cargamento de droga en la zona 5 de Retalhuleu.
Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) junto a fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron a un predio privado.
Las autoridades procedierona llevar a cabo un allanamiento en el inmueble.
El agente canino "Betah" inspeccionó un picop que se encontraba en el lugar y alertó sobre la existencia de posibles ilicitos.
El picop tenía un doble fondo en donde estaban ocultos 111 kilos de cocaína, el cual tiene un valor de al menos Q15 millones.
Al finalizar las diligencias, un hombre identificado como J.M. fue capturado.