Requisas simultáneas en Santa Teresa y Matamoros sorprenden este viernes

Los operativos se están realizando en conjunto con el Ejército de Guatemala.
La mañana de este viernes, autoridades de seguridad desarrollan dos requisas de forma simultánea en dos centros carcelarios de la capital, informó el Ministerio Público (MP).
En la cárcel Preventiva Santa Teresa, ubicada en la zona 18, elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) en apoyo al Sistema Penitenciario llevan a cabo una inspección exhaustiva en las distintas áreas del recinto.
De manera paralela, otro contingente de la Policía Nacional Civil de Guatemala, en conjunto con el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario, ejecuta una requisa en la cárcel Matamoros, situada en la zona 1 capitalina.
Las autoridades indicaron que ambas acciones se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad y con el objetivo de prevenir hechos delictivos desde el interior de los centros de detención. Los operativos continúan en curso y no se ha informado sobre hallazgo de ilícitos.