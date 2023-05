¿Qué fue de "Mr. Bean" luego de interpretar al famoso personaje?

Rowan Atkinson es reconocido por interpretar al clásico personaje, Mr Bean. Esto ha sido del actor luego de esa interpretación.

Rowan Atkinson es un actor cómico británico de 68 años. Los inicios de su carrera se remontan a su época universitaria en ingeniería eléctrica, donde conoció al guionista Richard Curtis, con quien interpretó varios personajes de comedia.

Poco después participó en la serie "Not the Nine O'Clock News" que se estrenó en 1979. El éxito de la serie le valió un premio Emmy Internacional y un premio de la Academia Británica en la sección "Best Light Entertainment Programme of 1980", ese año, fue nombrado como la personalidad de la BBC.

Sin embargo, el papel que lo catapultó a la fama mundial fue el personaje "Mr. Bean", donde interpretaba a un hombre cómico en distintas situaciones cotidianas, pero que nunca habla. Esta tiene una pequeña relación con el actor, pues Atkinson tiene un pequeño tartamudeo, por lo que no le gustaba dar entrevistas.

Estuvo casado con Sunetra Sastry, con quien tuvo dos hijos, Alexander y Lily. Atkinson es reconocido por otros papeles como Blackadder, Johnny Enligsh y en donde prestó su voz para el personaje de Disney, Zazú.

Su más reciente película se estrenó en el 2022, "Hombre vs. Abeja", donde volvió a hacer comedia física con un hombre que ocasiona destrozos intentando atrapar a una abeja mientras cuida la casa de alguien más.

Aquí puedes ver otras de sus apariciones como Mr. Bean.

