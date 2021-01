Bailee Madison quien interpretó a Maggie en la película "Just Go with It" (Una esposa de mentira) tiene 21 años y luce radiante.

La pequeña era una de los hijos de Katherine, ayudante del prominente cirujano que finge estar en proceso de divorcio para conseguir el amor de una mujer. Fue su ayudante quien se hizo pasar por su ex.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bailee Madison (@baileemadison)

La comedia, estrenada en 2011, fue protagonizada por Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman y Brooklyn Decker.

En ese entonces, Madison empezaba su carrera y con este proyecto logró darse a conocer.

Además de esta cinta, Bailee ya había realizado otros proyectos cinematográficos como "El mundo mágico de Terabithia", "Conviction", "Brothers" y "Phoebe en el país de las maravillas".

Así ha sido su transformación:

Tras "Just go with it", Madison participó en "Los hechiceros de Waverly Place", "Once Upon a Time" y "The Fosters".

