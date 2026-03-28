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Así luce la procesión del Sábado del Consuelo del Templo de la Recolección

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de marzo de 2026, 10:04
La consagrada imagen del Jesús Nazareno del Consuelo así lució este Quinto Sábado de Cuaresma. (Foto:&nbsp;Óscar Rivas/SOY502)

La consagrada imagen del Jesús Nazareno del Consuelo así lució este Quinto Sábado de Cuaresma. (Foto: Óscar Rivas/SOY502)

Los colores del aserrín, el olor a corozo y humo del incienso son elementos emblemáticos en esta temporada. 

OTRAS NOTICIAS: Actividades procesionales del fin de semana en Antigua Guatemala

Este sábado 28 de marzo, en vísperas del Domingo de Ramos y de la conmemoración de la pasión de Cristo en Semana Santa, se vive el recorrido procesional del "Sábado del Consuelo", del Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección.

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

Las consagradas imágenes del Jesús Nazareno del Consuelo y de la Santísima Virgen de Dolores salieron a recorrer el Centro Histórico desde las 8:00 horas.

A su paso se observó la tradición y fe de muchos devotos. 

(Foto: Óscar Rivas/SOY502)
(Foto: Óscar Rivas/SOY502)

El retorno a la iglesia, ubicada en la 3a. avenida y 3a. calle, de la zona 1, se espera a la 01:30 de la madrugada del domingo 29 de marzo.

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