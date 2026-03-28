Así luce la procesión del Sábado del Consuelo del Templo de la Recolección

Los colores del aserrín, el olor a corozo y humo del incienso son elementos emblemáticos en esta temporada.
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Este sábado 28 de marzo, en vísperas del Domingo de Ramos y de la conmemoración de la pasión de Cristo en Semana Santa, se vive el recorrido procesional del "Sábado del Consuelo", del Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección.
Las consagradas imágenes del Jesús Nazareno del Consuelo y de la Santísima Virgen de Dolores salieron a recorrer el Centro Histórico desde las 8:00 horas.
A su paso se observó la tradición y fe de muchos devotos.
El retorno a la iglesia, ubicada en la 3a. avenida y 3a. calle, de la zona 1, se espera a la 01:30 de la madrugada del domingo 29 de marzo.