Así lucen las nuevas celdas que albergarán a los reos más peligrosos

Estas imágenes fueron presentadas en medio de la reconstrucción del penal Renovación I, tras los múltiples motines del pasado 17 de enero.

En las “nuevas celdas” presentadas por el presidente Bernardo Arévalo, se observa que están construidas a partir de contenedores, que con puertas de hierro grueso, serán la estadía de los privados de libertad.

En las imágenes que compartió el mandatario por su cuenta en X, se observa un despliegue de seguridad, donde colabora el Ejército de Guatemala.

Esta publicación la acompaño diciendo: “Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede.”

"Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios" se lee en parte del comunicado, en el marco del estado de sitio que perdura en el país, tras el trágico ataque armado que sufrirían agentes de la Policía Nacional Civi (PNC) en consecuencia de haber retomado el control de los penales que tuvieron disturbios organizados por el terrorista barrio 18.