Así lucía el incendio desde el interior de las bodegas de la Aguilar Batres (video)

Un incendio en una fábrica de velas se registró este 24 de diciembre. Bomberos trabajaron hasta sofocarlo.
Bomberos Voluntarios y Municipales trabajaron de manera conjunta para controlar un incendio declarado en unas bodegas ubicadas en la calzada Aguilar Batres y 57 calle de la zona 12.
Según informaron los socorristas, el incendio fue controlado y extinguido en su totalidad, luego de usar cerca de 65 mil galones de agua.
El incendio se registró en una fábrica de velas.