Así lucía el incendio desde el interior de las bodegas de la Aguilar Batres (video)

  • Por Dulce Rivera
24 de diciembre de 2025, 12:45
Bomberos controlaron un incendio registrado en bodegas ubicadas en la Calzada Aguilar Batres. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un incendio en una fábrica de velas se registró este 24 de diciembre. Bomberos trabajaron hasta sofocarlo. 

Bomberos Voluntarios y Municipales trabajaron de manera conjunta para controlar un incendio declarado en unas bodegas ubicadas en la calzada Aguilar Batres y 57 calle de la zona 12. 

Según informaron los socorristas, el incendio fue controlado y extinguido en su totalidad, luego de usar cerca de 65 mil galones de agua. 

El incendio se registró en una fábrica de velas. 

Videos del incendio 

(Foto: Bomberos Voluntarios)
