La fe que levantó la catedral historica del Sagrado Corazón en Puerto Barrios, Izabal

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Descubre la historia de la Catedral de Puerto Barrios, Izabal. Desde la visión del padre Peruzzi hasta su icónico campanario italiano.

La historia de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la catedral Inmaculada Concepción de María, de Puerto Barrios, Izabal, no solo está ligada a la fe católica de la feligresía de este territorio caribeño, sino también al esfuerzo de una comunidad que vio levantarse, poco a poco, uno de los templos más emblemáticos.

Su origen está profundamente marcado por la labor del padre Eustacchio Peruzzi, un sacerdote nacido en Estados Unidos, cuya visión transformó y creó el corazón espiritual de la ciudad portuaria.

Fotografías de antaño muestran parte de la Catedral de la Inmaculada Concepción. (Foto: Cortesía Colegio Cristo Rey)

Cuando el padre Peruzzi llegó a Guatemala en 1949, el panorama era muy distinto al que hoy conocen los feligreses.

En aquel entonces no existía una residencia adecuada para el sacerdote, solo una sencilla casa de madera. Las actividades religiosas se realizaban en una sencilla construcción improvisada que servía al mismo tiempo como capilla y punto de encuentro para la comunidad católica.

Vista de la Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción. (Foto: SIC)

Lejos de desanimarse ante las limitaciones, el religioso comenzó a organizar a los fieles y a buscar apoyo para desarrollar un proyecto mucho más ambicioso.

Con la ayuda del párroco franciscano de Bananera se inició primero la construcción de una casa parroquial, considerada una necesidad urgente para garantizar la permanencia del sacerdote en la comunidad.

El templo se ha vuelto un símbolo arquitectónico de la localidad. (Foto: Eddy Guzmán)

Ese fue el primer paso antes de emprender la obra que cambiaría el paisaje urbano de Puerto Barrios. El 23 de noviembre de 1949 se colocó oficialmente la primera piedra que dio inicio a la construcción del templo del Sagrado Corazón de Jesús. La obra avanzó gracias al esfuerzo conjunto de religiosos, vecinos y benefactores que colaboraron con materiales, trabajo y aportes económicos.

Durante esos años, Puerto Barrios experimentaba un crecimiento importante debido a su actividad portuaria y comercial, por lo que la construcción de una iglesia representaba también un símbolo de identidad para sus habitantes.

Así luce el interior de catedral, durante la celebración de la eucaristía. (Foto: Parroquia Sagrado Corazón de Jesús)

Dos años después, el 28 de octubre de 1951, el templo fue inaugurado oficialmente. Desde entonces, la iglesia se convirtió en uno de los edificios más importantes de la vida religiosa y cultural.

Su arquitectura comenzó rápidamente a llamar la atención, especialmente por uno de sus elementos más distintivos: el campanario de estilo italiano. La torre, que alcanza aproximadamente 27 metros de altura, es considerada uno de los rasgos más representativos de la parroquia, coronada por una campana visible desde distintos sectores.

Momento de la salida de la procesión del Santo Entierro de Catedral. (Foto: Municipalidad de Puerto Barrios)

Con el paso del tiempo, el campanario dejó de ser únicamente una referencia religiosa y pasó a formar parte de la imagen urbana de Puerto Barrios. Muchos habitantes consideran que la silueta iluminada del campanario forma parte de la esencia del lugar, especialmente en fechas religiosas y festividades patronales.

El templo se localiza en la 10a. calle, entre la 8a. y 9a. avenida de Puerto Barrios, Actualmente funciona como la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús - Catedral, vinculada administrativamente al Vicariato Apostólico de Izabal.