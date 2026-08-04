VIDEO: imprudencia de conductor estuvo a punto de provocar un accidente

Un automóvil que se conducía a gran velocidad casi provoca un accidente y queda grabado por una cámara de seguridad.
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Por medio de un video que se ha viralizado en redes sociales, se logró captar el momento exacto en el que un vehículo tipo camioneta casi provoca un percance vial en la zona 5 de la ciudad.
El hecho se registró en la 24 calle, en dirección a la zona 4, cuando la camioneta se dirigía a gran velocidad por la vía, incluso se observa que trató de rebasar a un vehículo pequeño.
De repente, el conductor de la camioneta gira en U en un área prohibida, por lo que el vehículo que transitaba detrás estuvo a centímetros de colisionar.
Dicho video se logró documentar por medio de una cámara de seguridad colocada en la parte frontal del vehículo que casi impacta.
Según la información del video, el hecho habría ocurrido el pasado sábado 1 de agosto en horas de la tarde.
Mira el video: