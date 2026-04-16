¿Regalos, crédito y promos? Así es la nueva campaña de Tiendas Elektra

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Tiendas Elektra realizó el lanzamiento oficial de su temporada comercial de Madres 2026, presentando una propuesta que combina financiamiento accesible y promoción de temporada, bajo el concepto "Elektra, La Tienda Oficial de los Fanáticos para la Mamá Excepcional".

En Hogar, Elektra dio a conocer opciones en línea blanca, entretenimiento y muebles, con propuestas destacadas en refrigeración, lavadoras, estufas, televisores, audio, colchones, camas, salas, comedores y combos mundialistas. La categoría resaltó facilidades como cuotas semanales accesibles mediante el Préstamo Sin Peros de Banco Azteca, descuentos especiales y beneficios adicionales en productos seleccionados.

En Conectividad, la marca presentó una oferta enfocada en celulares, cómputo y tablets.

Además, se comunicaron incentivos adicionales por compras realizadas con financiamiento de Banco Azteca.

En Movilidad, Elektra destacó la fortaleza de Italika por sus atributos, respaldo y garantía, así como su portafolio para distintos segmentos de uso.

Durante la actividad, Elektra también dio a conocer la estrategia creativa de la campaña, construida sobre una premisa clara: en 2026, el fútbol domina la conversación y el fanatismo se vive dentro del hogar.

Bajo esa lectura del contexto, la marca definió su posicionamiento para la temporada como "La Tienda Oficial de los Fanáticos", una plataforma de comunicación con visión de largo plazo que conecta con la emoción real del consumidor.

Asimismo, se anunció un despliegue 360 de campaña en televisión, radio, prensa, digital y activaciones en tienda, acompañado por la participación de figuras reconocidas vinculadas al universo del fútbol.

Adicionalmente, presentó una promoción especial de temporada para clientes que compren con el Préstamo Sin Peros de Banco Azteca en Tiendas Elektra.