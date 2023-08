Así luce la casa de Piqué y Clara Chía fuera de Barcelona

-

El exfutbolista y su novia Clara Chía se encuentran "estrenando casa" a las afueras de Barcelona.

La polémica pareja se encuentra en uno de los mejores momentos de su relación y por ello, han dado un paso más para fortalecerla.

La última aparición pública que tuvieron fue en Madrid, el sábado 29 de julio, en la final de la Kings y Queens League en el estadio Metropolitano.

En la popular actividad creada por el exfutbolista no faltaron los dardos para su ex, Shakira, ya que el catalán invitó al colombiano Manuel Turizo, quien se hizo presente interpretando el sencillo "Copa Vacía", canción que comparte co la colombiana.

En Barcelona, Piqué y Chía se dejaron ver tomados de la mano mostrando que su amor sigue.

De acuerdo con el Periódico de Catalunya, la pareja vive en el departamento que el exfutbolista tiene en la capital catalana, que compró desde que era más joven.

La nueva casa de la pareja

Aunque Gerard Piqué y Clara Chía ya viven juntos en el ático de Piqué, han decidido tener otro nido de amor a las afueras de Barcelona.

Según ha dicho la revista española "Diez minutos" la casa está en el campo, en una montaña, y cerca de la playa. Ubicada en una colina, posee grandes ventanales, una piscina "infinity" y un pequeño campo de fútbol.

(Foto: Agencias)

(Foto: Agencias)

Sin embargo, la pareja no estará completamente sola, ya que tienen vecinos a su alrededor y tienen grandes medidas de seguridad para velar por su resguardo.