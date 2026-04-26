Así ocurrió el ataque contra Donald Trump (video)

El salón fue evacuado y el mandatario resultó ileso.
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En una cena desarrollada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington D.C. el presidente Donald Trump fue resguardado por elementos de seguridad tras la detonación de disparos.
De acuerdo con la información, un hombre irrumpió en el evento y al ser neutralizado se escucharon disparos.
Un video capto el momento en que Trump sentado en la mesa principal junto a su esposa, Melania Trump, reaccionaron alertados mientras que elementos de seguridad se lanzaron a protegerlos y retirarlos del lugar.
Mira:
En el salón se observó que otros invitados se protegieron debajo de las mesas, la música del evento se silenció y quedó un ambiente de incertidumbre.
Momentos posteriores fueron evacuados al confirmar la seguridad del perímetro.