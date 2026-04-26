Trump sale ileso tras disparos en cena de prensa y confirma que tirador fue detenido

-

Donald Trump se encontraba en una cena con periodistas de la Casa Blanca cuando se escucharon disparos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado la noche de este sábado de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron al sospechoso de haber disparado un arma de fuego.

Trump confirmó que el autor del tiroteo "ha sido detenido".

- : ..



Quite an evening in D.C. Secret Service and Law Enforcement did a fantastic job. They… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 26, 2026

Equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de que lo evacuaran.

La policía rodeó el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba el evento, y helicópteros sobrevolaban la zona. CNN y otros medios estadounidenses informaron que Trump y la primera dama Melania Trump resultaron ilesos.

Toda la sala fue evacuada, comprobaron periodistas de la AFP. Varios miembros del gobierno estadounidense, desde el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hasta el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aparentemente también fueron evacuados.

| El hecho de que alguien pudiera intentar ensamblar un arma larga desde una bolsa dentro del lugar donde se realiza la cena de los corresponsales y periodistas, además de que es un lugar donde se espera al Presidente y casi todo su gobierno está presente, es un fracaso de… pic.twitter.com/aYygKehFqU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

Un herido

Informes no confirmados sugerían que una persona había resultado herida, aunque no había detalles disponibles sobre la causa de la lesión.

Reinaba una gran confusión sobre las circunstancias precisas del incidente ocurrido en plena cena de corresponsales de la Casa Blanca, en presencia, por primera vez como presidente, de Donald Trump.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) es la organizadora de este gran encuentro político-mediático.

| El momento en el que Marco Rubio se agacha durante la cena de corresponsales.



El servicio secreto le pide que baje la cabeza. Minutos antes de ser evacuado. pic.twitter.com/WVMIsMoJR2 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) April 26, 2026

Esta cena, a la que asisten cientos de periodistas y directivos de prensa con sus invitados del mundo político y económico, se celebra cada año a finales de abril. Recauda fondos para becas y premios.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum publicó en su cuenta de X que, "la violencia no debe ser nunca el camino" tras los hechos ocurridos.

Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

*Con información de AFP