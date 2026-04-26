Trump sale ileso tras disparos en cena de prensa y confirma que tirador fue detenido

Donald Trump se encontraba en una cena con periodistas de la Casa Blanca cuando se escucharon disparos.
EN CONTEXTO: Evacuan a Trump de una cena de prensa por disparos (videos)
El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado la noche de este sábado de una cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que las autoridades detuvieron al sospechoso de haber disparado un arma de fuego.
Trump confirmó que el autor del tiroteo "ha sido detenido".
Equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado durante la cena antes de que lo evacuaran.
La policía rodeó el hotel Hilton en Washington, donde se celebraba el evento, y helicópteros sobrevolaban la zona. CNN y otros medios estadounidenses informaron que Trump y la primera dama Melania Trump resultaron ilesos.
Toda la sala fue evacuada, comprobaron periodistas de la AFP. Varios miembros del gobierno estadounidense, desde el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hasta el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aparentemente también fueron evacuados.
Un herido
Informes no confirmados sugerían que una persona había resultado herida, aunque no había detalles disponibles sobre la causa de la lesión.
Reinaba una gran confusión sobre las circunstancias precisas del incidente ocurrido en plena cena de corresponsales de la Casa Blanca, en presencia, por primera vez como presidente, de Donald Trump.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) es la organizadora de este gran encuentro político-mediático.
Esta cena, a la que asisten cientos de periodistas y directivos de prensa con sus invitados del mundo político y económico, se celebra cada año a finales de abril. Recauda fondos para becas y premios.
La presidente de México, Claudia Sheinbaum publicó en su cuenta de X que, "la violencia no debe ser nunca el camino" tras los hechos ocurridos.
*Con información de AFP