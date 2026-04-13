Así operan los estafadores de mujeres en Petén

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Mujeres de la comunidad El Caoba, Flores, Petén, fueron estafadas por personas que les prometieron víveres a cambio de presentar sus documentos de identificación, ahora tienen préstamos a su nombre, así operan los timadores.

Autoridades que investigan el caso en el Ministerio Público, revelaron a Soy502 la manera en que los individuos sacaron información a las afectadas, luego de que varias de ellas presentaran su denuncia.

Varias aldeas fueron afectadas. (Foto: Redes Sociales)

"Aproximadamente 50 personas manifestaron que, entre enero y febrero de 2026, individuos que se conducían en varios vehículos ofrecían supuesta ayuda municipal, consistente en víveres. Para acceder a dicho beneficio, solicitaban el DPI y captaban fotografías de las personas, datos que, posteriormente, habrían sido utilizados para gestionar créditos a su nombre sin su conocimiento, a través de una aplicación vinculada a una entidad financiera", expresan.

"Los montos habrían sido utilizados por los sindicados mediante compras en distintos comercios del país. Las denuncias se presentaron luego de que las personas afectadas comenzaran a recibir requerimientos de pago por dichos créditos. En coordinación con investigadores de la DEIC, se realiza la identificación preliminar de los presuntos responsables", afirman.

Más afectadas

El MP informó que en los últimos días hay reporte de nuevas denuncias por hechos similares en la comunidad El Capulinar, San Andrés, Petén. "Contamos con el apoyo de personal fiscal de distintas sedes del departamento para fortalecer la atención y recepción de denuncias".

Con las 30 denuncias recibidas en las últimas horas, son 80 personas que, tras dar sus datos personales y compartir su documento de identificación, se les adjudicó un préstamo, sin su consentimiento.

Al momento los investigadores aseguran de manera oficial, que las diligencias continúan en desarrollo, a la espera de los informes correspondientes para sustentar las solicitudes judiciales que en derecho correspondan. Además, se tiene programada la recepción de nuevas denuncias de al menos 30 personas afectadas en otras comunidades del departamento.

El Caso

Una afectada de la comunidad El Caoba, Flores, Petén, contó a través de las redes sociales cómo la buscaron para "ser elegida" para la ayuda alimentaria. Otros sitios donde hay afectados son "El Mango", "Paxcamán", "Capulín" y "Macanché".

Tras obtener su DPI y foto, supuestamente subían sus datos a un "sistema" de registro. El requisito era ser soltera o madre de familia, ellos incluso, afirmaban que el beneficio no era para adultos mayores o trabajadores del Estado.

"No llegaron solo una vez a la aldea", afirmó, agregando que ella personalmente comenzó a ser abordada en marzo de 2026. El grupo también visitó las aldeas "El Mango", "Paxcamán", "Capulín" y "Macanché" donde trabajaban de la misma forma.

Las afectadas se dieron cuenta que tenían deudas a su nombre luego de que una de ellas fuera a solicitar un préstamo: "le notificaron que no se lo podían dar pues ya tenía uno a su nombre por Q2 mil, al alertar a las demás e ir a la entidad financiera, se dieron cuenta que todas eran afectadas con la misma cantidad.

Toma Precauciones

Si alguien llega a tu casa a pedirte datos sensibles no los brindes, podrías ser víctima de esta forma de estafa.

No entregues tu DIP a personas desconocidas ni firmes hojas de personas que te aborden en la calle.

No abras links desconocidos a través de redes sociales como WhatsApp.

No te inscribas a ningún grupo que promete darte beneficios.

Si ves a personas extrañas cerca de tu casa realizando encuestas, avisa a las autoridades, toma fotografías y busca la institución que dicen representar.

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