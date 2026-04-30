Así podrás ver el Mundial 2026 en Guatemala

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La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, está cada vez más cerca y marcará un hito en la historia del fútbol al contar con 48 selecciones participantes y una cifra récord de 104 partidos.

Esta edición será organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, con encuentros distribuidos en distintas ciudades de los tres países. El partido inaugural se disputará en el emblemático Estadio Azteca, en Ciudad de México, mientras que la gran final tendrá lugar en territorio estadounidense.

(Fotografía: EFE)

Los guatemaltecos podrán seguir el campeonato a través de televisión abierta, ya que los partidos se transmitirán a través de los canales nacionales 3, 7, 11 y 13, lo que permitirá que miles de personas puedan apoyar a sus equipos y jugadores favoritos. La cobertura incluirá 70 de los encuentros en vivo, mientras que algunos se emitirán en diferido.

El Mundial 2026 también estrenará un nuevo formato de competencia. Las 48 selecciones estarán distribuidas en doce grupos de cuatro equipos, avanzando a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros. Además, se incorpora una nueva fase de eliminación directa, lo que incrementará el número de partidos.