Varios empleados de una farmacéutica en Estados Unidos propagaron la enfermedad del coronavirus sin saberlo y contagiaron a varias personas desde Massachusetts a Indiana, Tennessee y Carolina del Norte, según una publicación de The New York Times.

Los directivos de Biogen habían viajado a una reunión anual de la compañía desde varios países de Europa entre los días 26 y 27 de febrero sin saber que eran portadores del Covid-19. Estos, al regresar, tomaron aviones para visitar a sus familias.

El número total de contagiados asciende a 99 personas, incluidos empleados, directivos y sus contactos, según el Departamento de Salud Pública de Massachussetts, de Estados Unidos.

Fundada en 1978 y con sede cerca de Boston, Biogen fue una de las pioneras de la industria de la biotecnología, especializada en medicamentos para la esclerosis múltiple. La empresa es reconocida por su trabajo en un tratamiento prometedor para la enfermedad de Alzheimer.

La primera noche, unos 175 ejecutivos se reunieron para una cena tipo bufet y cocteles en el hotel Marriott Long Wharf frente al puerto de Boston. Colegas que no se habían visto en un año se saludaron de mano y todos trataron de conversar con los directivos de mayor rango. Los europeos saludaron con los dos besos acostumbrados en las mejillas, cita The New York Times.

Muchos de ellos posteriormente volaron a sus casas y otros a reuniones con otros amigos.

Un ejecutivo de Biogen, Chris Baumgartner, fue el primer caso de COVID-19 en Tennessee. “Fui el paciente cero”, escribió en Facebook. Añadió: “Imagínense tener que enfrentarse a un virus tan temido que tiene a todo el mundo al borde de la histeria total”.

