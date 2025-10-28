De esta manera se puede ver la transmisión de la OEA por el caso de Guatemala

-

La sesión se podrá escuchar traducida en español, señaló la Organización.

OTRAS NOTAS: Gobierno espera que OEA conozca el caso de Guatemala esta semana

El próximo jueves, por petición del Gobierno, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará una sesión extraordinaria para analizar las "amenazas al ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala", reunión que se podrá observar en vivo.

La sesión se celebrará el próximo jueves 30 de octubre a las 14.00 GMT —08.00 horas local— en el salón Simón Bolívar, ubicado en la sede de la OEA, Washington, Estados Unidos.

Según las autoridades, la medida busca un diálogo crucial con los estados miembros en el marco del monitoreo OEA democracia y se podrá seguir la transmisión en vivo a través de plataformas oficiales.

#JUEVES | Consejo Permanente de la #OEA analiza “amenazas al ordenamiento constitucional y democrático en #Guatemala”



️ 30 de octubre

⏰ 10:00 EDT (14:00 GMT)

https://t.co/Xcgc6sFK1N

Salón Simón Bolívar

ℹ️ https://t.co/z4QYDQdLEW pic.twitter.com/0VvsqspFNj — OEA (@OEA_oficial) October 28, 2025

Según el sitio oficial la reunión será transmitida con interpretación en español, inglés, francés y portugués en directo a través de la página web, Facebook y YouTube de la OEA.

Así solicitaron la sesión

El Minex, a través del canciller Carlos Martínez, formalizó la solicitud de una sesión extraordinaria OEA para exponer la situación de Guatemala y la crisis institucional generada por las acciones del MP.

Lo que se busca es "abrir una posibilidad de diálogo en el marco de los estados miembros de la OEA para compartir con ellos los sucesos de los últimos días", indicó el ministro, quien resaltó que este es un "mecanismo usual".

En respuesta, la OEA formalizó una invitación con una convocatoria a cargo de la vicepresidenta del Consejo Permanente, embajadora Alejandra Solano Cabalceta, representante Permanente de Costa Rica.

En la misma precisa que dicha sesión se llevará a cabo "a solicitud de la Misión Permanente de Guatemala con el objetivo de analizar las graves amenazas al ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala".