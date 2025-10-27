Elecciones en MP y TSE: Guatemala pide acompañamiento internacional para 2026

-

El Gobierno de Guatemala, a través del canciller Carlos Ramiro Martínez, solicitó el acompañamiento internacional de la OEA y la UE para los procesos de elección de funcionarios públicos que se realizarán en 2026. Esta misión especial de fortalecimiento democrático busca asegurar la transparencia en la elección de Fiscal General, Contralor General y magistrados de la CC y del TSE.

El Gobierno de Guatemala solicitó formalmente el acompañamiento internacional para los procesos de elección de altos funcionarios que se realizarán en 2026.

El canciller Carlos Ramiro Martínez indicó que esta misión especial busca la observación y fortalecimiento institucional durante la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte de Constitucionalidad (CC), para fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) y para el titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), reiterando que este apoyo es un mecanismo pedido por el Estado que no representa injerencia externa.

El Gobierno de Guatemala ha hecho una solicitud formal a la comunidad internacional para que brinden acompañamiento a los procesos de elección de funcionarios que se llevarán a cabo el próximo año en el país.

Martínez recordó que en meses anteriores "Guatemala hizo la solicitud de una misión especial para el fortalecimiento de las instituciones democráticas".

La OEA enviaría una misión para ver las elecciones institucionales en Guatemala. (Foto: OEA / Soy502)

"Esa misión, derivada de las misiones anteriores, trae como tarea principal el acompañamiento de los procesos de elección que vamos a enfrentar en los primeros meses del próximo año", explicó el canciller.

El funcionario explicó que la solicitud es un acompañamiento para que observadores estén de cerca siguiendo este proceso lo cual no representa ninguna injerencia por parte de nadie.

"El Estado —de Guatemala— lo pidió como otros Estados han pedido, este tipo de mecanismos que al igual que las misiones electorales funcionan en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA)", afirmó el ministro.

Agregó que también hay países de la Unión Europea que han mostrado intereses en acompañar los procesos de elección que se llevarán a cabo en el país el próximo año.

"Hay una preocupación, no sólo en el marco de la OEA, sino a nivel de otros países u organizaciones de países, por lo que ha sido prácticamente un deterioro en los últimos días de la situación que estamos viviendo en Guatemala", afirmó Martínez.

Algunos países de la Unión Europea también estarían interesados en enviar misiones de observación. (Foto: UE / Soy502)

La elección de fiscal general, magistrados de la CC y TSE, y contralor general son procesos cruciales. Estos funcionarios ejercen roles de defensa constitucional, justicia electoral e investigación penal, vitales para el Estado de Derecho en Guatemala.

La preocupación internacional surge tras la crisis política reciente, donde la OEA expresó "grave preocupación" por acciones judiciales que impactaron el proceso democrático. Este acompañamiento busca reforzar la institucionalidad en deterioro.

La solicitud de una misión de fortalecimiento democrático bajo la OEA se da en un contexto de alta tensión. El mecanismo es similar a las misiones electorales del organismo y busca observadores para asegurar la transparencia del proceso.