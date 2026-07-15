¿Cómo consultar multas para pagar el Impuesto de Circulación?

Si estás por pagar tu Impuesto de Circulación pero sospechas que tienes alguna multa de tránsito pendiente, así puedes verificar.
EN CONTEXTO: ¿Cómo pagar el Impuesto de Circulación en línea?
Cada vez quedan menos días para cancelar el Impuesto de Circulación 2026, pues el plazo vence el próximo 31 de julio.
Sin embargo, para poder efectuar el pago es importante que el usuario no tenga ninguna multa de tránsito pendiente.
Para verificar si tienes multas de tránsito, la forma más rápida y centralizada de hacerlo es a través de la página oficial de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Ingresa a este link y elige la municipalidad que buscas, agrega tu número de placa y listo, el portal te reportará el dato.
Si en alguno de estos sitios te aparece una o varias multas, allí mismo puedes efectuar el pago con tarjetas de crédito o débito.
¿Cómo pagar el impuesto?
Si no tienes multas pendientes, debes generar el formulario SAT-4091, ingresando a Declaraguate o desde la Agencia Virtual. Luego sigue estos pasos:
- Ingresa a www.declaraguate.gt y busca la opción Declaraguate.
- Busca el apartado vehículos, opción número 5, e ingresa donde dice vehículo circulación.
- Coloca el código captcha que se te solicita.
- Allí se desplegará un formulario en el cual debes colocar tu número de NIT y número de placa. Presiona validar.
- Imprime la boleta.
El pago lo puedes generar en cualquier agencia o banca virtual autorizada.
- Banco Industrial
- Bantrab
- Inter Banco
- Banco Inmobiliario
- Banco CHN
- BAM
- Banrural
- Banco G&T Continental