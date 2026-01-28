Así queda el techo para el ejercicio fiscal 2026 tras la ampliación presupuestaria

-

El techo del presupuesto para 2026 se eleva a Q164 mil millones debido a la ampliación presupuestaria requerida por el Ejecutivo.

El Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026 ascendería a Q164,163.32 millones, tras un aumento de Q9,326.7 millones aprobado mediante el Decreto 3-2026.

Este monto supera el presupuesto actualmente en ejecución de 2025, que asciende a Q148,526 millones, aprobado mediante el Decreto 36-2024, lo que representa una diferencia de Q15,637.32 millones entre ambos ejercicios fiscales.

Además, el techo proyectado para 2026 queda por encima del presupuesto que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC) a inicios de este año, el cual ascendía a Q163,469.3 millones, es decir, Q694 millones menos que el monto contenido en la nueva ampliación, lo que vuelve a colocar en el centro del debate el tamaño del gasto público y los mecanismos de control constitucional.

El presupuesto de 2025 fue catalogado como el más alto aprobado en la historia del país y, al cierre de ese ejercicio, registró una ejecución superior al 90 %.

Incrementos relevantes

Uno de los incrementos más relevantes frente al presupuesto vigente se concentra en los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES).

Según la exposición de motivos, el aporte extraordinario para inversión territorial asciende a Q6,312.1 millones, resultado de la suma de los Q5,012 millones incluidos en el presupuesto 2025 y los Q1,300.1 millones adicionales incorporados en el Decreto 3-2026.

Estos recursos están destinados principalmente a proyectos de agua potable, saneamiento básico y desarrollo local, áreas que ya tenían un peso importante dentro del presupuesto en ejecución y que ahora reciben un refuerzo adicional.

El decreto también incrementa las asignaciones para Secretarías y otras dependencias del Ejecutivo, que recibirán Q223.8 millones adicionales respecto al presupuesto vigente de 2025, destinados a programas que ejecutan transferencias, convenios y proyectos sociales.

Incremento cuestionado

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) fijó una postura crítica frente a la ampliación presupuestaria para 2026 aprobada por el Congreso, al advertir que el aumento del gasto público, impulsado de urgencia nacional y durante horas de la noche, carece de sustento técnico y responsabilidad fiscal, lo que, a su criterio, pone en riesgo el futuro del país.

"Esta decisión compromete el futuro de todos los guatemaltecos, ya que incrementa el gasto y el endeudamiento sin corregir los problemas de ejecución y transparencia" se lee en el comunicado.

La CIG cuestionó que se continúe incrementando el presupuesto sin corregir fallas históricas en ejecución y transparencia. La ampliación por Q9 mil 326 millones eleva el Presupuesto General del Estado para 2026 a Q164 mil 163 millones, lo que implica la proyección de un nuevo déficit equivalente al 3.2% del PIB, trasladando el costo del endeudamiento a las familias y a las nuevas generaciones.

La CIG también señaló que la asignación de recursos no responde a resultados, pues se mantienen fuertes concentraciones de fondos en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), a pesar de su baja ejecución en años anteriores y una fiscalización limitada.

En contraste, se reducen recursos destinados a la rehabilitación de carreteras y puentes, lo que afecta proyectos estratégicos de movilidad, conectividad y empleo.

Vigilancia sobre la ejecución

Por otro lado, la CIG aseguró que mantendrá una vigilancia activa sobre la ejecución del gasto.

El director ejecutivo de la CIG, Carlos Enrique Sandoval, afirmó: "No es que no estemos de acuerdo, sino que estamos vigilantes, en el buen sentido de la palabra, de ese presupuesto", al subrayar que el impacto real del gasto depende de su destino y calidad.

Sandoval indicó que una de las principales preocupaciones del sector productivo es que el presupuesto siga concentrándose en rubros administrativos y no en obra tangible. Según explicó, "la mayoría de ejecución que se ha dado en este periodo de gobierno ha sido administrativa y muy poca se va viendo en obra", lo que limita el efecto del gasto público en la economía real y en la competitividad del país.

Sobre este último punto, expresó su expectativa de que la ampliación presupuestaria se traduzca en inversión efectiva: "Ojalá que esa ampliación se derive en inversión para infraestructura y para mejorar el traslado de materia prima y productos", al advertir que los tiempos de movilidad y la logística se han convertido en un obstáculo para la competitividad.

Seguridad, infraestructura y competitividad

El director de la Cámara de Industria indicó que la atención del sector productivo se centra principalmente en dos áreas prioritarias; la seguridad ciudadana y la infraestructura. En el primer caso, advirtió que la inseguridad afecta directamente la actividad económica y la imagen del país ante socios estratégicos.

“ Hemos visto a diario muertes que se están dando como lo que sucedió hace dos fines de semana también que impactó el país, ahora tenemos otra vez un travel warning (advertencia de viaje) de nuestro aliado estratégico de Estados Unidos y eso repercute en la economía en Guatemala ” Director Ejecutivo CIG

Asimismo, Sandoval consideró clave fortalecer mecanismos como las alianzas público-privadas. "La solución es apoyar más las alianzas público-privadas y una buena ejecución del gobierno", sostuvo.

Aunque reconoció que Guatemala mantiene una posición fiscal sólida en comparación con otros países de la región, "somos un país muy sano y de los menos endeudados de Latinoamérica", advirtió que esa ventaja macroeconómica no es suficiente si no se atienden los problemas estructurales.

Sandoval enfatizó que el tamaño del presupuesto no garantiza por sí mismo el desarrollo. "pero sin una buena gobernabilidad y una gobernanza correcta nos va a costar, pero no nos vamos a dar por vencidos." concluyó.

Trámite pendiente

Aunque la iniciativa de ley 6701 fue avalada en el Pleno, el decreto aún no ha sido publicado en el Diario Oficial. Conforme al procedimiento legislativo, el texto debe permanecer al menos tres días adicionales en el Congreso para correcciones de estilo, tras lo cual será remitido al Organismo Ejecutivo para su sanción presidencial.