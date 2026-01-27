Congreso reforma de urgencia nacional la ley de Codedes

-

El Congreso aprobó de urgencia nacional la reforma a la Ley de Codedes, que obliga al Ministerio de Finanzas a realizar desembolsos en un plazo máximo de 15 días hábiles y refuerza los controles sobre el registro de avances físicos de los proyectos.

TE PUEDE INTERESAR: Iniciativa de ley sobre teletrabajo busca aliviar el tránsito y modernizar el empleo

El Congreso de la República aprobó de urgencia nacional una reforma a la Ley de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), durante la cuarta sesión ordinaria realizada este martes 27 de enero. La iniciativa fue conocida en un solo debate.

El objetivo de la reforma es agilizar la entrega de fondos públicos para evitar retrasos en la ejecución de obras financiadas con recursos del Estado. Se incluyó además, que de no ejecutarse los recursos asignados a los proyectos dentro del ejercicio fiscal correspondiente, estos pueden dejar de estar disponibles para los departamentos.

Los retrasos administrativos generan preocupación, pues la falta de ejecución puede traducirse en la pérdida de recursos originalmente destinados a obras locales. (Foto: Archivo/Soy502)

"Las obras financiadas con recursos extraordinarios a los Consejos Departamentales de Desarrollo, que luego de dos ejercicios fiscales contados a partir de su asignación presupuestaria inicial, no hubiesesn registrado avance físico ni financiero y no cuenten con convenios de ejecución, deberán devolver los recursos otorgados al Fondo Común", indica el articulado.

La reforma también incluye una enmienda por adición de un último párrafo al artículo 1, mediante la cual se establece un plazo máximo de 15 días hábiles para que el Ministerio de Finanzas Públicas realice los desembolsos solicitados por los Codedes.

(Imagen: Congreso Guatemala)

Este plazo aplica únicamente cuando los proyectos cuenten con un avance físico debidamente comprobado y cumplan con los requisitos legales, presupuestarios y financieros correspondientes.

Además, la normativa obliga a los Codedes a registrar de manera puntual los avances físicos de cada proyecto en el Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP), un mecanismo que permite dar seguimiento al uso de los fondos estatales.

La normativa, que quedó en su redacción final como el Decreto 2-2026, busca agilizar la ejecución de obras a nivel departamental en medio de cuestionamientos por atrasos y problemas administrativos en la inversión pública. (Foto: Archivo/Soy502)

La ley prohíbe que estos registros se retrasen, con el fin de evitar bloqueos administrativos que históricamente han afectado la ejecución de los proyectos.

Otro de los aspectos aprobados establece que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar las previsiones financieras necesarias para garantizar que los recursos estén disponibles y se cumplan los plazos de pago establecidos en la ley.

(Imagen: Congreso Guatemala)

En su redacción final, la reforma quedó identificada como el Decreto número 2-2026 y su a aprobación se da en un contexto de cuestionamientos a la ejecución de los recursos asignados a los Codedes.

En meses recientes se han documentado atrasos en los desembolsos, acumulación de proyectos inconclusos y dificultades administrativas entre los consejos departamentales y el Ministerio de Finanzas, lo que ha impactado en la inversión pública a nivel local.