El camino a la gloria: Así quedaron las series de semifinales del Apertura 2025

-

¡La Liga Nacional de Guatemala define sus finalistas! Conoce los cruces de Semifinales del Apertura 2025. Tras la sorpresa de Achuapa, que enfrentará a Municipal; mientras que Aurora espera al resultado de la serie entre el campeón Antigua y el subcampeón de Centroamérica: Xelajú.

La sorpresiva victoria 3-2 en el global de Achuapa frente a Mixco, tras empatar sin goles en la casa chicharronera, ha dictado el destino de las series semifinales del torneo Apertura 2025.

En el caso de los cebolleros, debutantes en esta instancia, deberán enfrentar al superlíder Municipal. Por su condición de haber sido primer lugar en la clasificación, los rojos tienen asegurado enfrentar al rival peor posicionado, que en esta ocasión es el cuadro jutiapaneco que terminó como séptimo.

Los escarlatas afrontarán el primer partido de la serie este sábado, en el estadio Winston Pineda, mientras que la vuelta se disputará el miécoles en El Trébol (horarios por definir). Durante la etapa regular del certamen, estos dos conjuntos registraron un empate 2-2, en Jutiapa para la jornada 1, y la victoria roja 3-0 en la capital, por la fecha 12.

La otra batalla por acceder a la final será entre Aurora y el ganador de la serie entre Antigua y Xelajú. Los aurinegros aspiran a ampliar su palmarés a 9 coronas en el torneo que ha marcado su regreso a la máxima división de nuestro balompié, y espera rival tras dejar en el camino a Mictlán.

Los coloniales, campeones defensores, reciben esta noche al cuadro chivo, que se presenta con hambre de triunfo tras quedar relegado al segundo lugar en la Copa Centroamericana, y con la ventaja de haber ganado 1-0 en el duelo de ida disputado en Quetzaltenango.

Si el ganador es el cuadro panzaverde, la semifinal empezará en el Guillermo Slowing de Amatitlán (domingo) y se cerrará en la Ciudad Clonial (jueves); mientras que si vencen los lanuds, todo arrancará en Quetzaltenango (domingo) y se definirá en Amatitlán (jueves).