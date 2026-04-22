Quedan libres las vías utilizadas por los manifestantes este miércoles

Manifestaciones que salieron de distintas zonas de la ciudad ya llegaron a #Zona1



Libre la vía para la circulación vehicular en:

✅Anillo Periférico- Bethania

✅Avenida Reforma

✅Calzada Aguilar Batres

✅Avenida Bolivar#TráficoGT #TránsitoGT pic.twitter.com/knT92Y1uuu