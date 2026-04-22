Quedan libres las vías utilizadas por los manifestantes este miércoles

Tras varias horas de complicación vehicular debido a manifestantes, las vías que utilizaron vuelven a normalizar el tránsito
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Desde las primeras horas de este miércoles 22 de abril se reportaron complicaciones en la movilidad vehicular debido a manifestaciones que se mantuvieron en distintos puntos de la ciudad.
Tras algunas horas, las autoridades de tránsito indicaron que el paso quedó libre luego de que los manifestantes llegaran a la Plaza de la Constitución.
Durante la mañana, personas integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), así como del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) circularon por puntos clave de la ciudad.
Los puntos que se vieron más afectados fueron La Calzada Batres, Avenida Bolivar, Anillo Periférico, Avenida Reforma y el Centro Histórico.
Al filo de las 10:00 horas se reunieron los bloques de manifestantes frente al Palacio Nacional por lo que las vías utilizadas en su recorrido quedaron libres.