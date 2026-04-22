EN VIVO: Manifestantes se reúnen en la Plaza de la Constitución

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Los diferentes grupos de manifestantes se concentran en la Playa Mayor.

OTRAS NOTICIAS: Estos serán los puntos que recorrerán los manifestantes este miércoles

La marcha pacífica que dio inicio antes de las 8 de la mañana tras recorrer el Centro Histórico de la Ciudad, los distintos comités y colectivos se han reunido frente al Palacio Nacional.

10:00 am

Tras varias horas de protesta, manifestantes que recorrieron la ciudad se han reunido en la Plaza de la Constitución.

Varios bloques ingresan en la plaza, por lo que se observa más afluencia peatonal en el área.

Distintos bloques de manifestantes llegan a la Plaza de la Constitución.



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Además, hay presencia policial en los alrededores del Palacio Nacional.

Se registra fuerte presencia policial en los alrededores del Palacio Nacional.



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09:35 am

El bloque que partió desde la Calle Martí hace su arribo a la Plaza de la Constitución, mientras que los bloques que provenían del Organismo Judicial llegan al Congreso de la República.

Según la programación, desde este punto se dirigirán a la Plaza Mayor para acompañar a los otros bloques frente al Palacio Nacional

Manifestantes hacen su arribo al Congreso de la República.

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09:15 am

Dos bloques de manifestantes se han unido en el Organismo Judicial y se dirigen al Congreso de la República.

De esa cuenta, las estaciones de Transmetro permanecen cerradas debido a las protestas.

Dos bloques de manifestantes se dirigen ahora para el congreso sobre la novena avenida luego de pasar por la Corte Suprema de Justicia.



Estaciones de Transmetro permanecen cerradas.



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08:45 am

Tras casi tres horas de caminata, el primer bloque de manifestantes se adentra a la zona 1.

Se trata de los manifestantes que salieron de la Plaza Obelisco hacia el Centro Histórico

El grupo procede a hacer un plantón en la Corte Suprema de Justicia.

Bloque que salió del Obelisco llega a la zona 1 capitalina.



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08:30 am

Manifestantes se acercan al centro de la ciudad al paso de los minutos.

Por medio del video de un reportero de Soy502 se puede observar que una fuerte cantidad de protestantes se han unido a la marcha en dirección a la Corte Suprema de Justicia.

Debido a los distintos grupos de manifestantes, se ha complicado el paso vehicular en puntos de la ciudad.

Vista desde lo alto de los manifestantes que se dirigen de la avenida Bolivar a la Corte Suprema de Justicia y posteriormente al Palacio Nacional.



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08:00 am

Un bloque de estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac) se ha unido a las protestas de este miércoles.

Bloque de estudiantes de la Usac se une a las protestas de este miércoles.



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07:50 am

Los grupos se desplazan entre pancartas y carteles desde los distintos puntos, con dirección la Plaza de la Constitución, recorriendo el Centro Histórico.

Desde las primeras horas se reunieron en distintos puntos de la ciudad y ya se dirigen a la zona 1. (Foto: Redes Sociales)

A esta hora del día transitan por la Avenida Bolívar con dirección a la Corte Suprema de Justicia para hacer un plantón, luego caminarán sobre la 9na avenida pasando frente al Congreso y finalizarán en el Palacio Nacional.

(Foto: Wilder López/Soy502)

07:20 am

Los participantes de la manifestación iniciaron sus recorridos al filo de las 07:00 horas, luego de haberse reunido en puntos estratégicos como:

El Trébol.

Anillo Periférico.

Obelisco.

Calle Martí.

Manifestantes de Codeca ya se dirigen al Centro Histórico.



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Este bloque inició en la Calzada Aguilar Batres y transitó por el Trébol, ahora ya se encuentra en la avenida Bolívar.

Manifestantes ya circulan por El Trébol



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06:30 am

En esta protesta también participa el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Debido a la multitud de personas el tránsito podría verse complicado por lo que se recomienda usar rutas alternas y conducir con precaución.

Durante la caminata personas de Codeca han compartido un comunicado donde describen cuales son sus exigencias hacia las autoridades.