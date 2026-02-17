Así quedó el auto de la joven que falleció en trágico accidente

Allison murió luego de que perdiera el control de su auto y volcara sobre la ruta Interamericana.
Allison Jazmín Díaz Chávez iba en su auto, tipo camionetilla, cuando por causas aún desconocidas, terminó volcando en una calle sobre la ruta Interamericana, aldea Tojocaz, Huehuetenango.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y lograron estabilizarla para trasladarla al Hospital Regional, pero falleció a su ingreso.
El cuerpo de la víctima fue llevado a Santa Cruz Barillas, de donde era originaria, para darle sepultura.
El auto en el que se conducía quedó completamente destruido de la parte superior tras el impacto.