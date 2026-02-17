La joven que falleció en un trágico accidente

Allison falleció luego de que su auto volcará en plena vía.
Como Allison Jazmín Díaz Chávez fue identificada la joven que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Huehuetenango.
Díaz conducía una camioneta negra tipo Runner a la altura de la Aldea Tojocaz, cuando por causas desconocidas, perdió el control de su auto y sufrió un trágico accidente, volcando en la cinta asfáltica.
Socorristas llegaron al lugar y lograron estabilizarla para trasladarla al Hospital Regional, pero falleció a su ingreso.
La víctima era originaria del municipio de Barillas.