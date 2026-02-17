Versión Impresa
La joven que falleció en un trágico accidente

  • Por Jessica González
17 de febrero de 2026, 09:16
La joven era originaria de Barrillas. (Foto: redes sociales)

Allison falleció luego de que su auto volcará en plena vía.

Como Allison Jazmín Díaz Chávez fue identificada la joven que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Huehuetenango.

Díaz conducía una camioneta negra tipo Runner a la altura de la Aldea Tojocaz, cuando por causas desconocidas, perdió el control de su auto y sufrió un trágico accidente, volcando en la cinta asfáltica.

(Foto: redes sociales)
Socorristas llegaron al lugar y lograron estabilizarla para trasladarla al Hospital Regional, pero falleció a su ingreso.

La víctima era originaria del municipio de Barillas.

(Foto: redes sociales)
