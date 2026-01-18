Capturan a tres presuntos terroristas y uno queda fallecido

-

Los capturados habrían atacado una subestación de la PNC y son presuntos terroristas del Barrio 18.

La Policía Nacional Ciivl (PNC) logró capturar a tres presuntos responsables de un ataque armado a una sede policial y uno más falleció ante la respuesta policiaca, en la aldea Cumbre de Guayabo, zona 6 de Chinautla.

Las autoridades indicaron que se trata de terroristas de la pandilla denominada Barrio 18, específicamente de la clica "Crazy Rich", los cuales fueron perseguidos por los policías de la comisaría 12, luego de que se registrara el incidente armado.

Los detenidos son: William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias "Julio", con rango de chequeo; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28 años, alias "Estiloso", con rango de hommie brincado; y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, de 26 años, alias "Hueso", con rango de chequeo.

Los detenidos son presuntos terroristas de la clica “Crazy rich”, del Barrio 18. (Foto: PNC)

La detención se registró luego de una persecución y enfrentamiento armado contra la policía. En el intercambio de disparos, un terrorista más falleció, el cual aún no ha sido identificado.

A estas personas se les decomisó un automóvil Mazda, con placas de circulación P-003DVG, color corinto en el que pretendían escapar. También, se les incautaron dos armas de fuego, una pistola Tanfoglio calibre .40 y un revólver calibre 38spl.

A los capturados se les incautaron armas y un celular. (Foto: PNC)

Alias "Estiloso", estuvo detenido en el preventivo de la zona 18 por asociación ilícita, pero salió de la cárcel hace un mes, según informaron las autoridades.